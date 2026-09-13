Министър Абровски даде дума на земеделците! Новите цели
Министърът и кметът на Кричим откриха Фестивала на ягодата
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Министърът и кметът на Кричим откриха Фестивала на ягодата
Шефове на губещи предприятия добре се облажили
Земеделският министър коментира и случая с откритата "мърша в складове в Монтанско"
100 лева преди 2 години не струват колкото 100 лева сега, каза Явор Гечев
Тази седмица се очаква да излязат резултатите от проверките на качеството, каза Иван Иванов
Министър от БСП скочи на Радев. Намекна, че няма да има прошка
Експерти на министерството влязоха в стопанството в край село Маджерито
Това обяви земеделският министър Десислава Танева, която присъства на фестивала на малината в града
До края на седмицата ще изплатим 143 млн. лв., каза министър Танева 150 златни отличия за 2015 г. са спечелили българските вина на международни фести...
Вижте биографиите на всички в кабинета София. Васил Грудев ще бъде служебен министър на земеделието и храните. Дългогодишен служител е на Държавен ф...