Въпреки предупрежденията! Черен ден на морето

Очевидно няма сила, която да накара туристите на нашето море да внимават през август и да изпълняват нарежданията на спасителните служби.

Трима души загубиха живота си по Южното Черноморие на 20 август, а момиче от Молдова е в критично състояние след инцидент на плажа. Денят премина под знака на трагични случайности, които отново припомнят опасността, която крие водата, ако не се спазват основните мерки за безопасност.

72-годишна жена от София се удави край плажа на къмпинг "Каваци-юг" - точно срещу втори спасителен пост. Въпреки усилията на спасителите, тя е починала.

Същият ден, само часове по-късно, около 16:30 ч., в Приморско загина 35-годишен чешки турист, който се удави в близост до спасителен пост №7.

Неговото тяло беше извадено от водата и транспортирано в Бургас, за да бъде подложено на аутопсия. 41-годишен столичанин е третата жертва на морето. Той се е удавил в неохраняемата зона на плаж "Силистар".

