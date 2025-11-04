Сила срещу 40 тона! Български атлети издърпаха самолет на България Еър

На летище „Васил Левски“-София се състоя зрелищна демонстрация, каквато България не бе виждала досега. Двама от най-силните мъже у нас - Христо Мусков и Велизар Митов - показаха пред публиката, че човешкият дух може да премести дори и 40-тонен самолет. Събитието, организирано от „България Еър“, съчета силов спорт и авиационни технологии в един незабравим момент за зрителите.

На ръба на човешките възможности

В студен, ветровит и дъждовен ден двамата силови атлети застанаха срещу колосалната машина Airbus A220-300 - най-новият самолет във флота на националния превозвач. Христо Мусков и Велизар Митов се изправиха пред предизвикателството поотделно, като всеки от тях успя да изтегли близо 40-тонния самолет на разстояние от 25 метра. Условията бяха тежки – мокра писта и температура под 10 градуса – но двамата не се отказаха и постигнаха успех, който впечатли както зрителите, така и домакините от авиокомпанията.

Велизар Митов

Христо Мусков

Сред публиката имаше медии, авиационни ентусиасти и фенове на силовите спортове. Сред гостите беше и автомобилният влогър и експерт Филип Лазаров, създател на популярния YouTube канал Bri4ka, който засне и коментира събитието за своите последователи. Атмосферата на летището напомняше на филмова сцена – с рев на двигатели, аплодисменти и силен порив на българска гордост.

Новият самолет и силата на технологиите

Главният герой на демонстрацията - Airbus A220-300 с регистрация LZ-LON - е част от модерната програма на „България Еър“ за обновяване на флота. Машината се отличава с изключителна ефективност, ниски емисии и повишен комфорт за пътниците, превръщайки се в един от най-съвременните самолети в региона. Сред домакините на събитието бе вторият пилот на Airbus A220 Пламен Ковачев, който представи характеристиките на новия модел и поздрави двамата атлети за постижението.

„Горди сме, че успяхме да обединим силата на човешкия дух и мощта на модерните технологии в едно събитие. Новият Airbus A220-300 е символ на иновациите и устойчивостта, които „България Еър“ въвежда в своя флот, а днешната демонстрация показа, че българският дух няма граници,“ заяви Ковачев след финала на демонстрацията.

Български шампиони и вдъхновяваща сила

Христо Мусков и Велизар Митов не са случайни участници в това предизвикателство. Мусков е многократен републикански шампион, четирикратен световен и четирикратен европейски шампион по силов трибой, както и носител на титлата „Най-силен мъж на България“. Митов е шампион по силов трибой и дългогодишен участник в международните турнири от веригата Strongman Champions League.

Организацията на уникалното събитие бе подкрепена от републиканския и абсолютен шампион по културизъм Динко Желязков, познат и като водещ на подкаста Abnormal, който обединява българските спортисти от различни дисциплини.

Демонстрацията не само показа пределите на човешките възможности, но и предизвика вълна от вдъхновение сред зрителите. Тя съчета спорт, сила и национална гордост – качества, които отразяват духа на модерна България.

Символ на ново начало за „България Еър“

Събитието на летище „Васил Левски“ постави акцент върху връзката между физическата мощ и технологичния напредък. Новите седем самолета Airbus A220, произведени в Канада, вече изпълняват редовни полети по вътрешни и международни линии и се превръщат в символ на устойчивост и модернизация.

За „България Еър“ демонстрацията беше не просто шоу, а послание, че националният превозвач гледа напред с увереност, сила и желание да бъде лидер в региона, както на земята, така и във въздуха.

