Изоставени по летищата! Българи в капана на самолетните трикове

Сценарият звучи като абсурд – имате билет, чекиран багаж, преминали сте граничен контрол, но ви спират на изхода към самолета и ви казват, че няма място. Все по-често авиокомпаниите продават повече билети, отколкото седалки, а пътниците остават блокирани на летището. Репортаж на Нова телевизия разказа за реалния случай на Оля Илиева, чийто полет до Лутън се превръща в 24-часов кошмар.

Полет доникъде

На 28 септември Оля Илиева пристига навреме на летище „Васил Левски“ в София, готова за пътуването си до Лутън. Още при онлайн чекирането ѝ системата предлага да стане „доброволец“ – без ясно обяснение какво означава това и без възможност да откаже. Малко по-късно разбира, че полетът е „овърбукнат“, т.е. са продадени повече билети, отколкото има места.

„Това е абсолютно немислимо – с едно кликване човек се съгласява да няма никакви права и да бъде извозен в неопределен бъдещ момент“, казва Оля. Тя вече е преминала паспортна проверка и е в автобуса към самолета, когато я спират. Заедно с нея още четирима пътници остават на терминала, докато машината излита без тях.

Пътници, върнати през границата

„Бяхме поканени да се върнем обратно през гранична полиция и да се върнем на територията на страната“, разказва Оля. Според нея първоначално място не е имало за десет души, но авиокомпанията намира частични решения за някои от тях. Четирима остават окончателно извън борда.

„Нямаше нито един служител, който да ни помогне. Бяхме зарязани без обяснение. Подадохме сигнал на 112, за да регистрираме ситуацията. Нищо не подписахме, няма документи, няма статистика“, допълва тя. Така, освен че губят време и пари, пътниците изчезват от всякаква официална отчетност.

Министерството вижда малко, а случаите са много

По данни на Министерството на транспорта тази година са проследени едва 17 случая, при които пътници с валидни билети не са били допуснати на борда заради овърбукинг. Реалният брой обаче вероятно е в пъти по-голям, тъй като в статистиката попадат само тези, които са подали жалба.

„Граждани без обяснение биват оставяни на летището, а персоналът коментира, че това е ежедневие. Това не е форсмажор, а практика“, казва Оля. Министерството признава, че не е наложило нито една санкция на авиокомпания за подобни случаи, тъй като работи по регламентите на ЕС, които предвиждат само обезщетение.

Права на хартия

Теоретично пътниците имат право на връщане на сумата за билета, на пренасочване с първия възможен полет и на храна, напитки и хотел, ако чакането е дълго. Но на практика това рядко се случва. „На летището казаха, че компенсацията е 100 евро, а реално се оказа 400 – и то след жалба до министерството“, уточнява Оля.

Експерти съветват хората да пазят всички касови бележки, да четат внимателно условията и да не се съгласяват на „доброволен отказ“, ако не са напълно наясно с последиците.

Системен проблем с човешко лице

След случката Оля вече купува билетите си 48 часа по-рано, за да е сигурна, че ще стигне навреме. „Всички вече мислим така. Проблемите със самолетите зачестяват след ковид пандемията – няма персонал, няма контрол, а компаниите продават повече, отколкото могат да поемат“, казва тя.

Случаят ѝ показва не просто индивидуална грешка, а системен дефект – в който печалбата се качва на борда, а пътниците остават на земята.

