Wizz Air получи престижна сертификация за авиационна сигурност

Wizz Air получи престижната сертификация IATA SeMS Ниво II – най-високото възможно ниво при първоначално сертифициране по стандарта на Международната асоциация за въздушен транспорт. Това постижение поставя компанията сред световните лидери в управлението на авиационната сигурност и подчертава значението на системния подход към безопасността в бързо развиващата се индустрия.

Европейски лидер в авиационната сигурност

Сертификацията IATA SeMS (Security Management System) оценява способността на авиокомпаниите да управляват рискове и да изграждат устойчива култура на сигурност. С достигането на Ниво II, Wizz Air става първият нискотарифен превозвач и едва втората авиокомпания в Европа, която получава това признание. Програмата е призната за един от най-строгите международни стандарти, като проверява не само процедурите, но и начина, по който компаниите проактивно идентифицират и елиминират потенциални заплахи.

Сертификацията обхваща операторите Wizz Air Hungary и Wizz Air Malta, които осъществяват полетите на компанията в Европа, включително до и от България. Това означава, че пътниците в региона вече летят с авиокомпания, чиято система за сигурност е оценена по най-високите критерии на IATA.

Управление на риска и култура на безопасност

Постигането на този резултат е плод на дългосрочната работа на екипа по сигурност и устойчивост на операциите на Wizz Air Group. Процесът включва цялостен анализ на системите за контрол, обучението на персонала и обмена на информация между отделите. По думите на главния оперативен директор Диърмид О’Конгайл, сертификацията е „ключов момент, който отразява ангажимента на компанията към оперативното съвършенство и проактивното управление на сигурността“.

Той допълва, че Wizz Air ще продължи да надгражда тази стабилна основа, за да засили мерките за безопасност в цялата си мрежа от маршрути. Подходът на компанията се базира на философията, че сигурността не е еднократен процес, а постоянна култура, която изисква адаптивност, технологично развитие и обучен екип.

Глобален стандарт с визия за бъдещето

Програмата SeMS на Международната асоциация за въздушен транспорт има за цел да трансформира подхода към авиационната сигурност – от реактивен към проактивен модел. Тя поставя акцент върху ранното идентифициране на рискове, споделянето на информация и непрекъснатото усъвършенстване на процесите в индустрията.

Фредерик Леже, старши вицепрезидент „Продукти и услуги“ на IATA, подчертава, че Wizz Air е сред компаниите, които задават нови стандарти: организацията не просто изпълнява изискванията, а се стреми да ги надмине, като демонстрира ангажимент към бъдещето на безопасното въздушно пътуване. Според него SeMS е „съществен инструмент за прехода на глобалната авиация към модел, който предвижда и предотвратява рисковете, вместо да реагира на тях постфактум“.

Следващата стъпка – сертифициране на операциите във Великобритания

Wizz Air вече планира следващата фаза от развитието на своята система за сигурност. Сертифицирането на дейността на Wizz Air Group в Обединеното кралство е насрочено за 2026 г. Компанията вижда този процес не просто като формалност, а като част от по-широка стратегия за изграждане на култура на безопасност, която обхваща всички етапи от дейността – от наземните операции до полетите.

Така Wizz Air не само утвърждава позицията си на водещ европейски превозвач, но и изпраща ясен сигнал, че нискотарифният модел може да върви ръка за ръка с най-високите стандарти на безопасност и отговорност към пътниците.

