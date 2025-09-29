Много лоша новина от Луфтханза. Ще страдат хиляди

Националният авиопревозвач на Германия "Луфтханза" (Lufthansa) ще съкрати 4000 административни позиции до 2030 г.

като част от стремежа си да дигитализира, автоматизира и консолидира своите процеси, съобщи компанията, цитирана от ДПА.

Съкращенията ще са основно в Германия и са част от плана за укрепване на рентабилността, отбелязва Франс прес.

Това освобождаване на служители, което е най-мащабното от пандемията, ще се извърши

"в сътрудничество със социалните партньори",

като акцентът ще е поставен най-вече върху административните позиции, а не върху оперативните, уточни германската компания в комюнике, публикувано в днешния ден за инвеститори на групата.

По последни данни за "Луфтханза груп" работят около 103 000 служители,

припомня ДПА. Националният авиопревозвач на Германия се стреми към оперативна печалба (печалба преди лихви и данъци - EBIT) в размер на 8-10 на сто от приходите в сравнение с предишната цел за 8 на сто.

Ръководството обяви, че очаква коригираната печалба преди лихви и данъци за тази година значително да надхвърли миналогодишните 1,6 милиарда евро.

За да увеличи рентабилността, "Луфтханза" планира също така да консолидира различните си авиокомпании под по-строг централен контрол.

