Wizz Air получи престижна сертификация за авиационна сигурност
Компанията става един от пионерите в Европа, доказвайки ангажимента си към най-високите стандарти
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Компанията става един от пионерите в Европа, доказвайки ангажимента си към най-високите стандарти
Компанията ще отличи Най-добрите работодатели у нас чрез експертността на Мърсър в над 4000 проекта само за последните 3 години
София. Представителите на туристическия бранш и експертите от икономическото ведомство работят заедно по изработването на 14-те наредби, които ще ра...