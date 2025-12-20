Тежка присъда за Виго! Кой ще е новият Арагорн?

Новият филм от поредицата “Властелинът на пръстените” - “Ловът на Голъм” - е в ранен етап на продукция и вече се появиха първите неприятни слухове, които притесняват феновете. Сюжетът се развива едновременно със “Задругата на пръстена” и проследява Арагорн, който е изпратен от Гандалф да търси Голъм, за да не позволи на Саурон да разбере какво се е случило с Единствения пръстен. Въпреки че продуцентите искат оригиналният актьорски състав да се завърне, изглежда, че ролята на Арагорн е под голям въпрос.

Според непотвърдена информация, продуцентите са се отказали от използването на технологии за дигитално подмладяване на Виго Мортенсен. Режисьорът Анди Съркис вече се е срещал с няколко актьори за ролята на известния наследник на Исилдур.

Освен технически причини, е възможно и самият Мортенсен да не приеме отново ролята, която го направи известен. Повече от 25 години изминаха от снимките на хитовата трилогия, когато актьорът беше малко над 40 години, докато днес бавно наближава седемдесет.

Но окончателното решение все още не е взето. Това потвърди и продуцентката Филипа Бойенс, която обясни миналата година, че са разговаряли с Мортенсен. “Ще зависи изцяло от Виго, а ние сме в много ранните етапи на продукцията. Говорих с Виго, Анди Съркис и Питър Джаксън и честно казано, не мога да си представя някой друг да играе Арагорн, но решението ще бъде на Виго”, каза Филипа тогава.

Тя подчерта, че качеството на сценария, който Мортенсен все още не е виждал, ще играе решаваща роля. “Дали Виго ще приеме ролята зависи изцяло от това колко добър е сценарият, а той все още не го е получил. Така че, за да бъдем честни с него, първо трябва да видим дали можем да напишем достатъчно силна роля и дали ще намери нещо в нея, което ще му даде причина да я приеме”, добави Бойенс.

Премиерата на филма “Властелинът на пръстените: Ловът на Голъм” е насрочена за 17 декември 2027 г. и дотогава ще знаем дали Мортенсен се завръща или героят на Арагорн ще получи ново лице.

Докато снима “Властелинът на пръстените” и “Идалго”, Мортенсен се влюбва в конете, с които работи, и ги купува след края на продукциите. Той прави сам много от каскадите си и държи конете да са близо до него по време на снимките. Първоначално отказва ролята на Арагорн, за да прекарва повече време със сина си Хенри. Но именно той го убеждава да приеме, пише "Труд".

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com