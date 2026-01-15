Върнаха се по спешност! Астронавтите се прибраха заради болен колега

Четиричленният екипаж от Международната космическа станция (МКС) се върна на Земята по-рано от предварително планираното заради медицински проблем на един от членовете му, предадоха осведомителните агенции.

Това е първото подобно ранно завръщане в историята на МКС. Светът го следи на живо.

Корабът „Дракон" на „Спейс екс" се разкачи от МКС късно снощи, като компанията на технологичния милиардер Илон Мъск и НАСА излъчваха на живо.

Американските астронавти Зина Кардман и Майк Финки, японецът Кимия Юи и руснакът Олег Платонов се приводняват в Тихия океан край бреговете на американския щат Калифорния след около 11 часа полет.

НАСА съобщи миналата седмица, че се е наложило първо да отмени космическа разходка в последния момент поради здравословни проблеми на един от членовете на екипажа. След това беше взето решение целият четиричленен екипаж да се прибере по-рано от планираното.

НАСА отказа да назове името на астронавта, който има проблем, както и да предостави повече подробности. От американската космическа агенция обаче казаха, че състоянието на астронавта е стабилно.

Кардман, Финки, Юи и Платонов пристигнаха на борда на МКС в началото на август и трябваше да останат там още няколко седмици, припомня ДПА.

Астронавтите трябва да се връщат от МКС поне по двойки от съображения за безопасност - това е опасно и дълго пътуване, което изисква огромни технически умения.

Например, ако един човек припадне или се разболее по време на обратния полет, той се нуждае от някой друг, който да управлява летателния апарат.

Но защо и четиримата членове на Екип-11 прекъснаха престоя си за тази медицинска евакуация?

Космическите полети разчитат на много сложна логистика. Екипажът пътува до МКС с капсулата Dragon Endeavour, която остана закачена на МКС по време на петмесечния им престой - по същество действайки като тяхна спасителна лодка.

Ако само двама се бяха върнали с него, останалата двойка щеше да остане без кораб, на който да се върне - проблем, ако се наложи друга бърза евакуация, пише BBC.



