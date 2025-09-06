Ето кога изпращаме астронавти на Марс

САЩ се надяват да изпратят първите астронавти на Марс в началото на следващото десетилетие.

Съответната времева рамка беше очертана в интервю за „Фокс нюз“ от изпълняващия длъжността директор на Националната администрация по аеронавтика Шон Дъфи.

„Искаме да изпратим полезни товари до Луната, за да започнем изграждането на база там, а след това в началото на 2030-те години да отидем на Марс“, каза ръководителят на НАСА, добавяйки, че говори за 8-месечна мисия.

Според него през април 2026 г. американски кораб с четирима астронавти трябва да обиколи Луната. „След това ще кацнем на Луната и ще останем там 8-12 дни“, уточни служителят, предаде БТА.

През май „Спейс нюз“ съобщи, че компанията „Локхийд Мартин“ е доставила космическия кораб „Орион“ на НАСА за 10-дневната мисия „Артемис II“, в рамките на която четирима астронавти ще прелетят покрай Луната. През март „AрсTeхника” отбеляза, че НАСА вероятно е готова да изстреля лунната мисия „Артемис II“.

