Астронавтите с тревожно откритие, мигове след излитането на "Артемис 2"

Астронавтите от "Артемис 2" направиха тревожно откритие само мигове след излитането при първата мисия до Луната от 50 години насам.

Четири двигателя RS-25 и двойни твърдогоривни ускорители запалиха пламък, който изстреля ракетата към небето над Флорида, докато ракетната система Space Launch System (SLS) на NASA се издигна над Атлантическия океан. Artemis II успешно излетя в сряда вечер (1 април), като екипажът вече се насочва към Луната – но изглежда, че вече са се сблъскали с малък технически проблем.

Какви са предизвикателствата?

Преди старта беше отбелязан възможен проблем с буреносни облаци, а и въпроси около системата за аварийно прекъсване на изстрелването също застрашаваха мисията. В крайна сметка обаче всичко изглежда е минало по план и капсулата вече е в орбита около Земята, пише petel.bg.

Изненадващо обаче екипажът съобщи за друг проблем само часове след излитането, докато извършваше проверки на системите за поддържане на живота на борда.

Един от най-важните елементи на кораба – тоалетната – привлече вниманието им по време на инспекция, пише BBC.

Първоначално астронавтите съобщили на контрола на мисията: „Тоалетната е захранена, резервоарът за отпадъци е свързан.“ Но само минути по-късно съобщили, че жълтият предупредителен индикатор на тоалетната е светнал, като от контрола на мисията заявили, че ще им трябва повече време, за да намерят решение.

За щастие, от NASA съобщиха, че екипажът е успял да отстрани проблема и да възстанови нормалната работа на тоалетната.

Каква е целта на пътуването

Екипажът няма да стъпи на единствения естествен спътник на Земята, а вместо това ще изпълни 10-дневна мисия около Луната.

Мисията може да отведе четиримата астронавти на най-далечното пътуване на човечеството в космоса досега. В състава на екипажа са Рийд Уайзман, Виктор Глоувър и Кристина Кох от NASA, както и Джереми Хансен от Канадската космическа агенция, които летят на борда на кораба Orion.

Целта на мисията е да осигури най-добрия досега записан изглед към тъмната страна на Луната, ако всичко върви по план. В най-далечната си точка екипажът ще бъде на около 230 000 мили от Земята.

Администраторът на NASA Джаред Айзъкман заяви на пресконференция след излитането, че „NASA отново се занимава с изпращане на астронавти до Луната“, като подчерта, че екипажът е „в безопасност, стабилен и в отлично настроение“.

Защо човек не е кацал на Луната от 1972 г. насам?

Мисията Apollo 17 на NASA от 1972 г. беше последната пилотирана мисия до Луната, при която командирът Джийн Сърнан и пилотът на лунния модул Харисън Шмит стъпват за последен път на лунната повърхност.

Но защо NASA не се е върнала оттогава?

Отговорът е пари, според Royal Museums Greenwich.

Не е изненадващо, че пътуването до Луната е изключително скъпо – първоначално правителството на Джон Ф. Кенеди е оценило разходите на около 7 милиарда долара, но в крайна сметка те достигат около 20 милиарда.

Съчетанието от по-слаба обществена подкрепа и промяна във фокуса на мисиите също играе роля. Бившият администратор на NASA Джим Брайдънстайн обяснява, че бъдещето на лунните мисии е свързано с постоянно присъствие на Луната, като казва: „Този път, когато отидем на Луната, ще останем. Това е целта ни.“





