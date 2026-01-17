Нови подробности за драмата със сина на Рамзан Кадиров

Адам Кадиров лично е управлявал автомобила, който на 16 януари попадна в тежка катастрофа в Грозни. Колата на сина на чеченския лидер се е движела първа в кортежа с много висока скорост. Това съобщи източник на изданието "Кавказ.Реалии".

"Автомобилът изгуби стабилност в движение, след което се удари в ограждение", съобщи източник на медията, като предположи, че Кадиров-младши не се е справил с управлението.

Болницата в Грозни е приела редица пострадали в резултат на катастрофата, като за тяхното състояние все още няма информация.

Рамзан Кадиров, както и властите в Чечня като цяло, продължават да пазят мълчание. Нищо не е известно за характера на травмите на сина на ръководителя на републиката, нито за това кой е бил с него в купето.

В същото време друг източник на медията разказа за промени в състоянието на Адам Кадиров още преди изпращането му в Москва. По думите му, 18-годишният наследник на чеченския лидер е дошъл в съзнание.

"Състоянието му не буди опасения у лекарите", заяви събеседникът.

Припомняме, че както "Стандарт" вече съобщи , катастрофата с участието на Адам Кадиров се случи на 16 януари, в резултат на което пътищата в Грозни бяха блокирани. Синът на главата на Чечня беше откаран в болница и реанимиран.

В същия ден стана ясно, че Адам Кадиров е бил транспортиран с полет на самолет "Ан-148-100ЕМ" от Грозни до Москва.

