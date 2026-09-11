Сеизмолог от БАН: Опасността не е отминала, очакват се още трусове
Взаимодействат си Карибската и Северноамериканската тектонична плоча
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Взаимодействат си Карибската и Северноамериканската тектонична плоча
Иде ли неизбежното?
5,1 по скалата на Рихтер разтърси Западна Турция
5 неща, които трябва да знаете за него
Следват пътя на голям праведник
Трусът е край архипелаг Додеканези
Социалното министерство предлага програма за насърчаване на работодателите да наемат на работа безработни над 55-годишна възраст
Няма данни трусът да е усетен в България
Всеки държавен служител да реши за себе си, за мен е въпрос на морал, казва Веселин Крумов
5,1 по Рихтер разтърси щата Гереро
Трус 5,2 по Рихтер в най-опасната сеизмична зона в Румъния
Искат намаляване на ДДС в туризма от 8 на 5%.
Все още няма информация за ранени и разрушения
5,4 удари Босна и Херцеговина
Към момента няма данни за пострадали
Към момента няма данни за щети и пострадали.
Трусовете са регистрирани във водната зона югоизточно от Тайван
В края на май регистрираните безработни в бюрата по труда са 175 399 души
От ръководството на Литекс обявиха, че осъществените трансфери на Данило Асприля и Страхил Попов ще донесат близо 5,5 милиона лева в касата на клуба....
Българската ИКТ индустрия ще генерира приблизително 5,5 млрд. долара приходи през 2016 г. Това прогнозират от независимата агенция CBN Pannoff, Stoytc...