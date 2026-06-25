Сеизмолог от БАН: Опасността не е отминала, очакват се още трусове

След разрушителните земетресения с магнитуд 7,5 и 7,2, които разтърсиха Венецуела, сеизмолози предупреждават, че опасността все още не е отминала. Според специалистите през следващите седмици и дори месеци районът може да бъде разтърсван от множество силни вторични трусове.

„Двете земетресения са много близки по магнитуд. За този район и преди са регистрирани подобни силни трусове. Там взаимодействат Карибската и Северноамериканската тектонична плоча, поради което подобен тип мощни земетресения са напълно закономерни“, обясни пред bTV сеизмологът доц. Пламена Райкова-Цанкова, ръководител на департамент „Сеизмология“ към БАН.

По думите ѝ особеното при сегашното бедствие е мястото, където е възникнал най-силният трус.

„Обикновено най-мощните земетресения в този район са в крайбрежните части, докато сега трусът с магнитуд 7,5 е в континенталната зона. Вероятно именно затова разрушенията и последиците ще бъдат толкова тежки“, посочи тя.

Според специалиста и двата труса вече попадат в категорията на силните разрушителни земетресения, способни да причинят сериозни щети на сградите и инфраструктурата.

Доц. Райкова-Цанкова предупреди, че афтършоковата активност тепърва предстои.

„Най-вероятно и през следващите месеци ще се наблюдават множество вторични земетресения. Не е изключено част от тях да достигнат магнитуд 5, а дори и 6 по Рихтер“, каза тя.

По последни официални данни след двойния трус във Венецуела са загинали най-малко 32 души, над 700 са ранени, а спасителните операции продължават. Властите не изключват броят на жертвите да нарасне с разчистването на разрушените сгради.

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