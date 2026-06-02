Курсът към войната е 5,7 милиарда за оръжие

Докато Европа балансира на ръба на икономическа стагнация, на Източния фланг на НАТО се разиграва невиждан по мащабите си оръжеен съюз. Германският оръжеен гигант „Райнметал“ взриви пазара, обявявайки подписването на договори с румънската армия на колосалната стойност от 5,7 милиарда евро. Базираната в Дюселдорф група директно определи мегасделката като „най-големия пакет международни договори в съвременната история на компанията“, което ясно показва, че Букурещ бързо се превръща в най-тежко въоръжената крепост в региона.

Железният юмрук на мегасделката

Пакетът от договори, който е сключен под шапката на европейската програма за сигурност SAFE (Security Action for Europe), предвижда брутално превъоръжаване на румънските сили. Румъния ще получи 298 свръхмодерни бойни машини „Линкс“, иновативни системи за противовъздушна отбрана „Скайрейнджър“, огромни количества боеприпаси и компоненти за тях, както и кораби за военноморските си сили. Доставките са планирани да стартират през 2028 г. и трябва да приключат до 2030 г.

Анализът на този огромен логистичен скок показва, че Румъния спира да бъде просто пасивен член на НАТО, а се превръща в оперативен център за сигурност в Черноморския басейн. Близостта на страната с Украйна диктува спешна нужда от модернизация, която Букурещ договаря с германска прецизност.

Икономически бум или тотална военна зависимост?

Отвъд чистата военна мощ, сделката крие дълбок аналитичен контекст. „Райнметал“ планира да инвестира „няколко стотици милиона евро“ директно в Румъния, което ще разкрие хиляди нови работни места. Началникът на канцеларията на румънския премиер, Михай Журка, побърза да обяви проекта за „ключов двигател на икономическия растеж през следващото десетилетие“.

Това обаче повдига важен въпрос: превръща ли се икономиката на Източна Европа в заложник на военната конюнктура? Когато най-големият ти двигател за икономически растеж е производството на боеприпаси и бронирани машини, това е ясен знак за трайна милитаризация на региона. Германия, чрез своя индустриален гигант, буквално „купува“ индустриално влияние на Балканите, обвързвайки румънската отбрана със своите технологии за десетилетия напред. По този начин Румъния си осигурява икономически стабилитет и сигурност, но на цената на дългосрочна зависимост от Берлин.

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