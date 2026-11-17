Мощна инвестиция в наш град, стотици нови работни места
Германска група изгражда модерна производствена и логистична база с европейско финансиране
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Германска група изгражда модерна производствена и логистична база с европейско финансиране
Местната индустрия храни над 12 села, нов индустриален парк готви следващия голям скок
Индустриален парк Марково е най-актуалният проект в района на Пловдив, който ще привлича инвеститори. Индустриалната зона се развива от Галакси Инвест...