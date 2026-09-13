БНБ с ключова информация за еврото. Засяга всички
От 1 февруари 2026 г. еврото е единствено законно платежно средство
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От 1 февруари 2026 г. еврото е единствено законно платежно средство
37% от българските левове и стотинки вече са изтеглени и остават в историята
Ето какво показват данните на БНБ
Изработката е от сребро, проба 999/1000, качеството е мат-гланц, висше
Последни данни от БНБ
През периода април-юни 2025 г. парите в обращение намаляват със 775,4 млн. лв.
Намалява броят на банкнотите от всички номинали в страната
Актуалните данни
6 възпоменателни монети пуска националният трезор тази година
Прагът от 30 млрд. лв. банкноти и монети в обращение е достигнат още през август
8 милиона са новите банкноти в обращение само за три месеца
Все повече я фалшифицират
Изображение на Чарлз ще стои на новите банкноти от 5, 10, 20 и 50 лири
Актуални данни
Според последните данни, 89,6% от банкнотите в обращение са именно тези от 50 и 100 лева
Една от тях ни е любима
Официални препоръки от Координационния съвет за влизането ни в еврозоната
Статистика на БНБ за декември 2022 г.
Някои от ключовите моменти, които е важно потребителите да знаят
БНБ вади банкнотата от обращение