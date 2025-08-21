Ето я новата линия на бедност. С колко скача от 2026

Правителственият проект за повишаване на официалната линия на бедност от 1-ви януари 2026 година ще бъде обсъден от Националния съвет за тристранно сътрудничество на 2-ри септември, научи БНР.

Проектът предвижда линията на бедността догодина да бъде 764 лева. Това е ръст с почти 20% или 126 лева в сравнение със сегашното ѝ равнище.

Определянето на официалната линия на бедност става по специална методика. Така предложената стойност от 764 лв. съответства на изследването статистика на доходите и условията на живот на Евростат.



С определянето на линията на бедността за 2026 година финансовата подкрепа за хората с трайни увреждания, месечните социални помощи и помощните й средства по Закона за закрила на детето ще бъдат актуализирани съобразно възможностите на държавния бюджет. Ще се разшири обхватът на хората с право на социална пенсия за старост.

Синдикатите обаче настояват за промени в методиката за определянето на линията на бедността.

КТ "Подкрепа" иска актуализиране на размера ѝ, така че тя да бъде обвързана с реалната издръжка на живот.

От КНСБ настояват актуализацията на линията да бъде с инфлацията на базата на малката потребителска кошница и експертните сметки на синдиката сочат, че по този начин линията на бедността за догодина трябва да бъде 782 лева или 400 евро, което е с 18 лева повече от предложената от правителството стойност.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com