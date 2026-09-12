Дилема в Италия за заместника на Гатузо
Вече са започнали рзглеждането на кандидатури
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Вече са започнали рзглеждането на кандидатури
Гатузо нямаше как да е щастлив през изминалия уикенд
Специалистът замени уволнения Карло Анчелоти
Милано. Гатузо отърва кожата и ще излезе чист от скандала с черното тото. Съдът в Кремона разкри, че ролята му в скандала е минимална засега. Дженаро...
Милано. Дженаро Гатузо заплаши, че ще сложи край на живота си, ако бъде признат за виновен в уреждане на мачове. Във вторник името му бе замесено в ра...
Кремона. Домът на световния шампион от 2006 година с националния отбор на Италия Дженаро Гатузо бе претърсен от полицаи във връзка с разследване за уг...
Палермо. Ръководството на Палермо уволни Дженаро Гатузо само след осем мача начело на тима. Новият наставник на отбора е Бепе Иачини. Главата на Гату...