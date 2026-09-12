Всичко за Дженаро Гатузо

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Последни новини Спорт
Гатузо отърва кожата

Гатузо отърва кожата

Милано. Гатузо отърва кожата и ще излезе чист от скандала с черното тото. Съдът в Кремона разкри, че ролята му в скандала е минимална засега. Дженаро...

19 декември | 18:52
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Палермо уволни Дженаро Гатузо

Палермо уволни Дженаро Гатузо

Палермо. Ръководството на Палермо уволни Дженаро Гатузо само след осем мача начело на тима. Новият наставник на отбора е Бепе Иачини. Главата на Гату...

25 септември | 15:42
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