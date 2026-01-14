Шок! Торино елиминира Рома с гол в последната секунда

Торино поднесе една от най-болезнените елиминации за сезона, след като изхвърли Рома от Купата на Италия с победа 3:2 като гост и си осигури място на четвъртфиналите. На „Олимпико“ домакините два пъти се връщаха в мача, но в самия край бяха попарени от леден удар, който остави трибуните в шок.

Големият герой за „биковете“ бе Че Адамс, който реализира два гола и на два пъти изведе Торино напред – в 35-ата и 52-рата минута. Шотландският национал тормозеше защитата на Рома през целия мач и изглеждаше готов да реши всичко още преди края.

Рома обаче отказа да се предаде и намери сили за два зрелищни отговора. В 46-ата минута, секунди след появата си от пейката, Марио Ермосо изравни за 1:1, а в 81-вата минута стадионът избухна, когато 16-годишният Антонио Арена отбеляза при дебюта си, само минута след като влезе в игра.

Когато изглеждаше, че мачът отива към продължения, дойде фаталният момент за „вълците“. В последните секунди на редовното време Емирхан Илхан нанесе смъртоносния удар и донесе победата на Торино, превръщайки радостта на гостите в пълен контраст с онемялата публика в Рим. В четвъртфиналите „биковете“ ги очаква ново тежко изпитание – гостуване на Интер, но след такава драма Торино показа, че е готов за още големи вечери.

