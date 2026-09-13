Седем българи стартират днес на Олимпиадата
Дебют, пето участие и големи очаквания за биатлона и ски бягането
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Дебют, пето участие и големи очаквания за биатлона и ски бягането
Даниел Пешков завърши с първо място за Балканската купа
Никол Кленовска спечели 3 златни медала на Юндола
Даниел Пешков е с 2 втори места, Тодор Малчо е с бронз
Първите стартове ще са на 6 и 7 януари под Черни връх
Спускането от Кицбюел на живо по Евроспорт 1 от 11,20 ч
Спускането при жените от Кран Монтана на живо по Евроспорт 1 от 10,50 ч
Представят атрактивния спорт в две училища
Замесените спортисти вече са 21
Националът по ски бягане зае 40-о място на световното
Цинзов влезе в Топ 40 на първенството
Веселин Цинзов
Поредни титли от държавното лятно първенство по ски бягане в Белмекен спечелиха състезателите на "Александър Логистик" Веселин Цинзов и Антония Григор...
Банско. Ски курорт №1 на България Банско събира от 4 до 6 февруари елита в ски бягането ни. Националите ни Веселин Цинзов, Йордан Чучуганов, Андрей Г...
Оберстдорф. При първото българско участие в най-престижното многоетапно състезание за Световната купа по ски бягане „Тур дьо ски" националът Веселин Ц...
Сочи. Майкен Каспершен Фала от Норвегия грабна златния медал в спринта от програмата в ски-бягането на Олимпийските игри в Сочи, след като категорич...
Скларска Пореба. Водещият български ски бегач Веселин Цинзов записа днес историческо класиране в старт от Световната купа. В полския зимен център Скла...
София. Получилият български паспорт Андрей Гридин (първият от дясно на ляво) ще дебютира за националния тим по ски бягане по време на стартовете от ка...
Хорни Миски. Най-добрият български ски бегач Веселин Цинзов спечели първото място в старта на 15 км (кл. стил) от Открития национален шампионат на Чех...