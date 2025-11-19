Букмейкърите се произнесоха! Кой печели Мондиал 2026

След като снощи бяха определени общо 42 от 48-те участници в предстоящото Световно първенство, вече стана ясен и фаворитът за триумф на Мондиал 2026. Букмейкърите смятат, че това е Испания.

"Ла Фурия Роха" е с коефициент от 5.50 за победа. Англия е класирана на второ място (7.00), а Франция е на трето (7.50). В челната петица са още Бразилия (8.50) и Аржентина (9.00).

Световното първенство ще се проведе в Съединените щати, Канада и Мексико от 11 юни до 19 юли следващата година.

Победителят на Мондиал 2026 според букмейкърите:

1. Испания - 5.50

2. Англия - 7.00

3. Франция - 7.50

4. Бразилия - 8.50

5. Аржентина - 9.00

6-7. Португалия - 13.00

6-7. Германия - 13.00

8. Нидерландия - 22.00

9. Норвегия - 30.00

10-11. Италия - 35.00

10-11. Уругвай - 35.00

12. Колумбия - 45.00

13. Белгия - 50.00

14. САЩ - 55.00

15-16. Мексико - 70.00

15-16. Хърватия - 70.00

17. Мароко - 80.00

Останалите - от 100.00

