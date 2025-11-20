Уникално признание за Меси от Барселона

Лионел Меси продължава да събира признания за легендарната си кариера в Барселона. Каталунското издание Sport.es обяви звездата на Интер Маями за най-добрия играч на клуба през XXI век след зрителска анкета сред феновете.

Заради натоварения си график аржентинецът не успя да присъства на официалната церемония в Мадрид, затова директорът на изданието Жоан Веилс пътува лично до тренировъчната база на Интер Маями, за да му връчи отличието.

След награждаването бе показано специално видео с послания от привърженици на Барселона, благодарящи на Меси за незабравимите години в клуба.

„Преживяхме толкова много заедно — и радости, и трудни моменти. В такава дълга кариера е нормално всичко да не върви перфектно. Но Барселона е моят дом, моето място, моите хора. Разбира се, че ще се върна — един ден ще бъда на трибуните като всички фенове, подкрепяйки отбора“, каза носителят на осем „Златни топки“.

