Боримиров призна за Веласкес и Марин Петков

Отборът на Левски се прибра в България с полет от Нидерландия точно в 16:10 днес. Изпълнителният директор на "сините" Даниел Боримиров говори за вчерашния двубой и обяви, че клубът е генерирал солидни приходи от европейските мачове, които ще бъдат използвани целенасочено. Боримиров благодари и на привържениците на Левски за безрезервната им подкрепа.

"Трудно се говори след такъв мач, но ние сме реалисти и трябва да си признаем, че не бяхме на нивото на съперника. Благодарение на мачовете в Европа натрупахме безценен опит и това ще ни помогне".

"Благодаря на нашата невероятна публика. Благодаря им за подкрепата и че винаги са зад нас. Оценката за представянето в Европа е добра. Левски ще генерира приходи, но генерира и разходи. Приходите ще бъдат използвани целенасочено. След вчерашния мач днес на тренировката и преди нея ще се коментира представянето на отбора".

"Концентрираме се изцяло върху мачовете за първенството и купата. Клубът вярва на Веласкес и екипа му, както и на играчите. Няма нищо ново около Марин Петков. Ако нещо ще се случи, тогава клубът ще коментира", каза Даниел Боримиров.

