Ето го новият носител на Златната обувка
Взима я за втори път ва кариерата си в Бундеслигата
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Взима я за втори път ва кариерата си в Бундеслигата
На церемония в баварската столица
Роналдо е пети, а Меси шести
Максим Божилов връчи подаръка на Камата от името на българската общност в Канада
Звездата на Барселона наниза 34 гола
Четвърта "Златна обувка" в кариерата си получи Кристиано Роналдо. Той взе голмайсторския приз на церемония в Мадрид, след като през изминалия сезон в...
Барселона. Нападателят на Барселона Луис Суарес получи Златната обувка от бившия си мениджър в Ливърпул Кени Далглиш, а на церемонията заяви, че е гот...
София. Днес в Музея на спортната слава на ЦСКА бяха показани уникалните обувки на легендарния нападател на клуба Петър Жеков, информират "червените" н...
Барселона. Христо Стоичков връчи "Златната обувка" на Лионел Меси на специална церемония днес. Аржентинецът печели наградата за трети път след 2010 и...