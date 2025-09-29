Веласкес обмисля кардинални промени в Левски

Наставникът на Левски Хулио Веласкес обмисля по-кардинални промени по състава след издънката на „Лаута“. Сините загубиха с 0:1 от Локомотив Пловдив в петък и сдадоха първото място в класирането. Те ще могат да си го върнат с победа срещу Ботев Пд.

Отложеният мач от шестия кръг ще се играе утре на „Колежа“. Сблъсъкът започва в 17:30 часа. За него испанският наставник няма проблеми с контузени и наказани играчи. Но със сигурност той ще направи рокади по стартовата единайсеторка. От началото на кампанията Хулио не е повторил титулярен състав в Първа лига. В доста от мачовете той правеше рокади заради участието в евротурнирите – Лига Европа и Лигата на конференциите.

След края на сблъсъците на континенталната сцена испанецът се задоволяваше с козметични смени. На „Лаута“ обаче играта бе под всякаква критика. Треньорът започна с рокадите от халфовата линия, в опит да промени нещо. „В рамките на тези 5 смени трябваше да избера играчи, които да подобрят играта между линиите. Исках да изострим атаката и да създадем числено преимущество в предни позиции“, заяви Веласкес.

Силно за сините се включи Акрам Бурас. Алжирският национал успя да пораздвижи действията на тима. Това бе едва вторият мач на полузащитника с екипа на сините. Той даде заявка за по-голяма роля и е готов да я изпълни.

До момента в центъра на халфовата линия Веласкес залага на Георги Костадинов и Гашпер Търдин. Именно първият замени Бурас на „Лаута“. И няма да е никаква изненада, ако стартира вместо него утре срещу Ботев Пд, пише gol.bg.

