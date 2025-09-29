Веласкес каза истината за Левски

Теньорът на Левски Хулио Веласкес заяви, че той и играчите му ще се опитат да канализират по позитивен начин загубата от Локомотив Пловдив. Специалистът говори пред медиите преди отложения мач от шестия кръг на Първа лига срещу Ботев Пловдив. Двата отбора ще се изправят един срещу друг на стадион "Христо Ботев" утре (вторник) от 17:30 часа.

Испанецът подчерта, че е видял, че футболистите му са си взели поука от поражението срещу "черно-белите" и прие философски грешките на Светослав Вуцов и Майкон в срещата.

"Пак в Пловдив, но различен мач срещу различен противник. Отиваме след двубой, който не можахме да спечелим, за съжаление. Времето за възстановяване по никакъв начин не може да бъде извинение за нас, то е достатъчно. Изправяме се срещу отбор, който по мое мнение, точковият му актив не отразява представянето на отбора.

Същите играчи, но по друг начин се представят, субективно погледнато. Всичко това може се дължи и на треньорската смяна, и на временните решения при тях. Разбира се, нашият фокус е върху нашия отбор. Ще се опитаме да канализираме по позитивен начин това, което успя да ни ядоса в последната среща.

Все пак става дума за футболен мач, който може да свърши по всякакъв начин, но загубата се дължи повече на това как играхме ние, а не на това как игра противникът - не стояхме добре от първата до последната минута, това е истината. По никакъв начин не направихме добър мач. За мен резултатът не отразява случилото се на терена, равенството може би щеше да е заслужено.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com