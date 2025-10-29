Веласкес обяви ключови промени в Левски

Треньорът на Левски Хулио Веласкес избра група от 20 футболисти за мача от 1/16 финалите от турнира за Купата на България срещу Хебър.

Срещата на стадион „Георги Бенковски“ в Пазарджик е днес от 16:30 часа.

За разлика от последния шампионатен двубой, спечелен с 3:0 у дома срещу Добруджа, аут са Оливер Камдем, Кристиан Макун, Асен Митков и Евертон Бала. На техните места Веласкес е повикал Никола Серафимов, Карлос Охене, Патрик Мислович и Фабио Лима.

Ето и цялата група на „сините“: Светослав Вуцов, Мартин Луков, Алдаир, Никола Серафимов, Кристиан Димитров, Майкон, Вендерсон Цунами, Акрам Бурас, Карлос Охене, Георги Костадинов, Гашпер Търдин, Патрик Мислович, Мазир Сула, Марин Петков, Карл Фабиен, Рилдо Фильо, Фабио Лима, Радослав Кирилов, Борислав Рупанов, Мустафа Сангаре.

