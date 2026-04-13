Съобщиха неприятна новина за Ливърпул

Нападателят на Пари Сен Жермен Брадли Баркола е включен в състава за мача-реванш от четвъртфиналите на Шампионската лига срещу Ливърпул, съобщи клубът от Лига 1.

Френският национал отсъстваше от игра един месец, след като получи разтежение на връзките на глезена по време на реванша от осминафиналите на Шампионската лига срещу Челси.

Баркола пропусна последните три мача на ПСЖ във всички турнири, както и приятелските срещи на Франция в САЩ срещу Бразилия и Колумбия.

Защитаващият титлата си тим на Пари Сен Жермен спечели първия двубой срещу Ливърпул с 2:0.

