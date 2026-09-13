Пътуването започва без големи тапи. Внимавайте единствено при Русе-Гюргево
Ремонтът на мостовото съоръжение продължава, но движението се регулира и няма съобщения за сериозно забавяне
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Ремонтът на мостовото съоръжение продължава, но движението се регулира и няма съобщения за сериозно забавяне
Най-сериозни са затрудненията по трасето Солун-Серес-Промахон, околовръстното на Солун и участъци към Ламия
Това ще става 4 пъти дневно, обяви АПИ
Експерт оправда забавянето с опасния асфалт и обвини институциите за пропусната алтернатива
Временна мярка на местата с ремонти
Околовръстното на Благоевград е затворено, автомобилите се удвояват, а нарушаването на правилата води до катастрофи
Продължават ремонтите по магистрала "Тракия"
През 2030 година ще бъдат готови всички участъци на магистрала „Хемус“ от София до Варна
В последния от почивните дни се очаква интензивен трафик
От Пътната агенция призовават да не се предприемат рискови изпреварвания
Проблеми с трафика до края на седмицата
Движението се регулира от екип на "Пътна полиция"
Трафикът на тежкотоварните камиони над 12 тона ще бъде временно ограничен
Тези, които ще се отправят към Гърция, ще се радват на хубаво време
Срамът е за сметка на държавата,твърдят родни автопревозвачи
Вчера чакаха по 3 часа, за да минат границата
Ето къде е най-натоварено
Реорганизация на движението създава нов хаос
Служители на "Пътна полиция" ще подпомагат движението по пътищата в страната
Интензивен е трафикът за товарни автомобили на изход на всички гранични контролно-пропускателни пунктове