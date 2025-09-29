Огромни тапи на магистрала „Тракия“ заради спешен ремонт

Хиляди шофьори прекараха часове в километрични опашки на автомагистрала „Тракия“ край Ихтиман през уикенда. Причината – ремонт на платното към София, който принуди движението към столицата да се осъществява само в две ленти, а към Бургас – в една.

Ремонтът е неизбежен заради опасен асфалт

„За нас, хората, които управляваме автомобили, това е неприятна ситуация. Но разберете, този път трябваше да бъде ремонтиран. Състоянието на асфалта, т.е. сцеплението на асфалта не е в нормите, в които трябва да бъде“, обясни пред БНТ пътният експерт Ангел Попов от ЕЦТП.

Той припомни, че през есента и зимата в участъка често се образуват аквапланинг и стават катастрофи със загинали. „Проблемът беше, че 2-3 години никой не обръщаше внимание. Виждаме, че темповете, с които се работи, са задоволителни и се надяваме това скоро да отпадне“, допълни Попов.

Липсата на обходен маршрут задълбочи задръстванията

Според експерта големите тапи можеха да бъдат избегнати, ако отдавна бе ремонтиран път I-8 между Ихтиман и Вакарел. „От 2023 г. ние предупредихме „Пътна инфраструктура“, че пътят I-8 е в изключително тежко състояние и е занемарен. Преди около 10 дни направихме проверка – той е в трагично състояние. Ако беше в добро състояние, част от автомобилите трябваше да минават от него и нямаше да се вижда това, което в момента се вижда“, подчерта Попов.

Катастрофа на камион

Междувременно самокатастрофирал камион затруднява движението на международния път между Благоевград и ГКПП "Логодаж" със Северна Македония. Инцидентът е станал в сутрешните часове днес в района на село Зелен дол.

Тежкотоварният камион е на част от пътното платно, а движението се осъществява в едната лента. Причината за произшествието вероятно е мократа пътна настилка в района. По първоначална информация няма пострадали.

