Важно за шофьорите: Ремонти запушват пътищата към Северна Гърция

Пътуващите към Северна Гърция трябва да предвидят повече време заради ремонти по няколко ключови пътни направления. Най-сериозни затруднения има по магистралата Солун-Серес-Промахон, където се подменя асфалтът и движението на места се извършва само в една лента. Ограничения има и по околовръстния път на Солун, което засяга маршрутите към летище „Македония“ и Халкидики.

В същото време цените на бензина започват постепенно да се понижават, като средната стойност в Северна Гърция е около 1,90 евро за литър, а по магистралите - около 1,95 евро.

Ремонти по трасето към Промахон

Мащабни строителни дейности се извършват по магистралата Солун-Серес-Промахон, която е сред най-използваните маршрути от български туристи към Северна Гърция. Ремонтът обхваща участъци и в двете посоки на движение.

На много места пътните екипи подменят асфалта, а автомобилите се пропускат само в една лента. Това води до забавяне, особено при по-интензивен трафик в посока морските курорти.

Добрата новина за шофьорите е, че движението през Нигрита от Серес към Кавала вече е възстановено. Това облекчава част от трафика към Източна Македония и Тракия.

Затруднения и по пътя Солун-Атина

Проблеми има и за пътуващите по магистралата Солун-Атина. Гръцката полиция призовава водачите да проявят търпение в отсечката до Ламия, където също се извършват ремонти на пътното платно.

Това е едно от най-натоварените направления в страната, особено през летния сезон. Дори частични ограничения по него могат да доведат до колони и по-бавно преминаване през ремонтните зони.

Препоръката към шофьорите е да следят актуалните навигационни приложения и указанията на пътната полиция. При ремонти организацията на движението може да се променя бързо според натоварването.

Околовръстното на Солун остава рискова точка

Днес отново има затворени за движение участъци от околовръстния път на Солун. Полицията е осигурила обходни маршрути, но те изискват повече време, особено за пътуване към летището и към Халкидики.

Подобни ограничения вече създадоха затруднения през последните дни. БНР съобщи, че околовръстният път на Солун беше временно затворен за строителни дейности, като движението се пренасочваше по обходни маршрути. Има затваряне на участък от околовръстното във връзка със строителни работи и очаквани проблеми за трафика към Халкидики.

Горивата тръгват надолу

На фона на ремонтите има и по-добра новина за туристите. Цените на бензина в Северна Гърция започват постепенно да падат, след като рафинериите продават по-евтино и това вече се отразява по бензиностанциите.

В Северна Гърция бензинът струва средно около 1,90 евро за литър, а по магистралите цената остава по-висока - около 1,95 евро. Данни за гръцкия пазар към средата на юни показват, че бензинът А95 в страната е около 2 евро за литър, като се отчита леко седмично понижение.

В района на Солун седмичните данни също показват цени около 2 евро за литър за бензин А95, с разлики според бензиностанцията и местоположението. Очакванията са тенденцията към понижение да се запази и през следващите дни, ако цените на едро продължат да спадат.

Какво да предвидят шофьорите

Най-важното за пътуващите е да не разчитат на обичайното време за пристигане. Ремонтите по няколко направления едновременно могат да създадат забавяния както за туристите към Халкидики и Кавала, така и за тези, които минават през Солун към други части на Гърция.

По възможност е добре тръгването да бъде по-рано, резервоарът да е зареден предварително, а маршрутът да се проверява в реално време. При обходи около Солун разликата от 20-30 минути може лесно да стане по-голяма, ако трафикът се сгъсти.

Пътната обстановка в Северна Гърция влиза в най-неудобния момент - точно когато туристическият поток от България се засилва. Поевтиняващите горива са облекчение за шофьорите, но няма да компенсират изгубено време в задръствания. Затова най-разумният подход през следващите дни е прост - повече търпение, по-ранно тръгване и постоянна проверка на маршрута.

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