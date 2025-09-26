Капан! Хаосът по пътищата съсипва важен наш град

С настъпването на новата учебна година

трафикът в Благоевград достигна критична точка.

В пиковите часове на МВР се налага да регулира кръстовища, които буквално се задъхват от коли.

„Самата пътна инфраструктура не е изградена за толкова много автомобили. Ако потокът е проектиран за 2000 автомобила на час, по него няма как да минат 4000,“ обясни пред БНТ пътният експерт Георги Бързаков.

Липсата на паркинги и неуважението към правилата за движение допълнително влошават картината.

Ремонт на околовръстното и липса на паркинги задълбочават кризата

Цялото околовръстно шосе на Благоевград е в ремонт, което принуждава целия трафик да минава през централните улици точно в пиковите часове. „Паркирането е хаос – хората спират навсякъде, защото просто няма къде,“ коментира Бързаков и предупреди, че градът не мисли за изграждане на нови паркинги.

По думите му дори създаването на една-две нови улици би облекчило положението, защото в момента всяко кръстовище предава задръстването към следващото и се образува „безбожна тапа“.

Нарушения, инциденти и несигурност за пешеходците

Като временно решение експертът посочи стриктното спазване на Закона за движение по пътищата – особено правилото да не се навлиза в кръгово кръстовище, когато няма изход. „Миналата седмица беше блъснато момиче пред гимназия заради ограничена видимост. Това е причината за жалост,“ предупреди Бързаков.

Очаква се скоро да бъде отворена улица към кварталите „Еленово“ и „Ален мак“, което поне частично може да отпуши движението, но дотогава Благоевград остава в плен на тежкия трафик.

