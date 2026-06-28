Пътуването започва без големи тапи. Внимавайте единствено при Русе-Гюргево

Трафикът по българските гранични пунктове и преходи е нормален тази сутрин, съобщават от Главна дирекция „Гранична полиция“ към Министерството на вътрешните работи. Спокойно е движението по всички гранични преходи с Румъния и Гърция, както и по пунктовете с Турция, Република Северна Македония и Сърбия. Единствената особеност остава при Русе - Гюргево, където продължават ремонтни дейности на мостовото съоръжение и движението се регулира.

Спокойно към Румъния, но с внимание при Дунав мост

На границата с Румъния трафикът е нормален на всички гранични преходи. Пътуващите през Русе-Гюргево обаче трябва да имат предвид, че на мостовото съоръжение се извършват ремонтни дейности.

Движението в района се регулира, което означава, че преминаването е възможно, но шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и да следват указанията на място. Този пункт традиционно е един от най-натоварените между България и Румъния, затова ремонтите остават важен фактор за планирането на пътуването.

Преходите към Гърция работят нормално

Нормален е трафикът и на всички гранични преходи с Гърция. За част от пунктовете обаче продължават да важат ограничения според вида на превозните средства.

През „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ преминават леки автомобили и микробуси до 3,5 тона. Това е важно за пътуващите към южната ни съседка, особено в летния сезон, когато много хора избират по-малките преходи за по-бързо придвижване към курортите и вътрешността на Гърция.

Къде минават тежките автомобили

През „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ могат да преминават леки автомобили, автобуси и товарни автомобили. Така основният тежкотоварен поток към Гърция се насочва през пунктовете, които са предназначени и за по-големи превозни средства.

За шофьорите на камиони и автобуси това уточнение е важно, защото не всички гранични преходи позволяват преминаване на тежки автомобили. Изборът на правилния маршрут може да спести връщане, забавяне и излишно натоварване на по-малките пътища.

Без напрежение към Турция, Северна Македония и Сърбия

От „Гранична полиция“ съобщават, че нормален е трафикът и на всички гранични контролно-пропускателни пунктове с Турция, Република Северна Македония и Сърбия.

Към момента няма данни за сериозни опашки или затруднения по тези направления. Това е добра новина за пътуващите рано сутринта, особено в началото на активния летен период, когато движението към съседните държави постепенно се увеличава.

Какво да следят пътуващите

Въпреки нормалната обстановка, шофьорите трябва да следят актуалната информация преди тръгване, защото трафикът по границите може да се промени бързо през деня. Най-важно е това за хората, които пътуват през Русе-Гюргево заради ремонтните дейности, както и за тези, които избират по-малки преходи към Гърция, където има ограничения за превозни средства над 3,5 тона.

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