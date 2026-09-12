Два електрически автобуса ще свържат Русе и Гюргево по нова устойчива транспортна линия
Дейността за транспортната свързаност е част от по-широк проект
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Дейността за транспортната свързаност е част от по-широк проект
Ремонтът на мостовото съоръжение продължава, но движението се регулира и няма съобщения за сериозно забавяне
Ключов ход за областта
Обмисля се и отпадане на такса "Дунав мост"
Нови възможности за развитие на бизнеса и търговията от двете страни на Дунав
В протестния марш участваха и Пенчо Милков и евродепутатът Цветелина Пенкова
Писатели разказват за него в романите си
Министърът на транспорта Георги Гвоздейков подписа първото писмо
Сегашното съоръжение между българския бряг и Гюргево е на над 60 г. и не може да поеме нарастналия трафик
"Русе и Гюргево са пример за трансгранично сътрудничество. Те могат да бъдат пример за сътрудничеството между България и Румъния, защото всички искаме...
Гюргево бе домакин на поредната експертна среща среща