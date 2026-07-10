Жегата се връща на сцената. Северозападният вятър само ще я подразни

Днес времето ще бъде предимно слънчево и доста благосклонно към всички, които вече са си намислили разходка, кафе навън или ранно бягство към морето. Следобед облаците ще се опитат да влязат в кадър, но кратък дъжд ще има само на отделни места в Източна България и планините. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, а в София - около 26 градуса.

Слънцето води, облаците само намигат

Денят започва с ясна заявка - слънцето няма намерение да отстъпва. Купестата облачност ще се появи в следобедните часове, колкото да напомни, че лятото обича малко драматургия.

Дъждът обаче няма да прави големи сцени. Само на изолирани места в източните и планинските райони може да превали за кратко, без това да развали общото усещане за стабилен летен ден.

Планините получават своята драма

Над планините времето също ще бъде предимно слънчево, но следобед облаците ще станат по-настоятелни. На отделни места ще превали краткотрайно, така че туристите е добре да не се правят на изненадани.

Вятърът ще остане умерен, а по най-високите части - и силен от запад-северозапад. Температурите ще бъдат около 22 градуса на 1200 метра и около 14 градуса на 2000 метра.

Морето пази добрия тон

По Черноморието прогнозата също звучи приятно - предимно слънчево време, следобед с купеста облачност и само отделни кратки превалявания. Вятърът ще бъде слаб до умерен, първо от запад, а следобед от изток-югоизток.

Максималните температури край морето ще бъдат между 25 и 28 градуса. Морската вода е между 24 и 26 градуса, а вълнението ще бъде 1-2 бала - достатъчно спокойно, за да не разваля плажните планове.

Уикендът вдига градусите

През почивните дни времето ще остане предимно слънчево, но в неделя следобед и до полунощ над Западна България ще се развие купесто-дъждовна облачност. Ще превали и прегърми, като по-интензивни ще са явленията в планините и планинските райони.

Температурите ще се повишат и в неделя максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса. С други думи - лятото няма просто да присъства, а ще настоява да бъде забелязано.

Понеделник носи малко хладен въздух

През нощта срещу понеделник и в понеделник северозападният вятър ще се усили и ще вкара относително по-хладен въздух. Дневните температури ще се понижат слабо, но без голям обрат в сезона.

Краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, ще има на места в Централна Северна България, Източна България и планините. Във вторник ще преобладава слънчево време, но следобед отново ще има развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност.

Финалът пак е за жегата

В средата на седмицата времето ще бъде предимно слънчево, следобед с временни увеличения на облачността. На места ще има краткотрайни валежи, но те ще бъдат по-слаби, а в четвъртък ще намалеят и по обхват.

Вятърът още ще отслабне, а в западната половина от страната временно ще стихва. Максималните температури отново ще се повишат и в четвъртък ще бъдат между 31 и 36 градуса, по-ниски по Черноморието.

Накратко, времето ще флиртува с облаци и гръмотевици, но няма да изневери на лятото. Слънцето остава главният герой, морето пази спокойствие, а планините ще са мястото, където следобедната интрига е най-вероятна. След кратката пауза в понеделник жегата пак ще си върне самочувствието.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com