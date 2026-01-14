Бум на грип и вируси. В края на януари идва...

Рязко увеличаване на случаите на грип и остри респираторни инфекции в страната. Най-засегнати са малките деца и учениците. Здравните власти и лекарите предупреждават, че макар в момента общата заболеваемост да изглежда по-ниска спрямо миналата година, ситуацията не бива да успокоява. Очакванията са най-тежките седмици да бъдат в края на януари и началото на февруари, когато грипът може да се разпространи бурно.

„Наблюдаваме известно забавяне на грипната вълна, но това означава, че тя тепърва ще се разгърне“, коментира епидемиологът проф. Тодор Кантарджиев пред Нова телевизия. По думите му климатичните условия и частичният колективен имунитет са отложили пика, но не са го отменили.

Националната картина: под прага, но с тревожна динамика

По официални данни за последната отчетна седмица общата заболеваемост в страната е 133 случая на 10 000 души – с около 30 пункта по-ниска спрямо същия период на миналата година. Според специалистите обаче динамиката е по-важна от самите числа. Рязкото покачване в рамките на дни е сигнал, че вълната навлиза в активната си фаза.

Доминиращият тази година вирус е нов, мутирал вариант на грип А – AH3N2. Той се разпространява по-бързо и частично успява да заобикаля изградената имунна защита, което обяснява и по-големия брой заболели деца. Най-често боледуват малчуганите до 4-годишна възраст и учениците, заради струпването в затворени помещения и липсата на стабилен имунитет.

Къде ударът е най-силен

Най-висока заболеваемост към момента се отчита в областите Варна и Силистра. Сред децата между 5 и 14 години най-много случаи има в Русе, Силистра, Шумен и Ямбол. Сред по-засегнатите региони са още Добрич, Перник и Хасково. За разлика от тях, в София и Разград засега се регистрират най-ниски нива на заболели.

В Пловдив заболеваемостта е близо 150 на 10 000 души, като около 20% от изследваните проби вече са положителни за грип А. Лекарите отчитат и паралелно разпространение на COVID, което допълнително усложнява диагнозата.

Грипни епидемии и строги мерки

Област Варна стана първата в страната, в която официално беше обявена грипна епидемия. За периода от 14 до 20 януари се въвеждат временни противоепидемични мерки – онлайн обучение във всички училища, спиране на извънкласните дейности, екскурзиите и спортните прояви. В детските градини не се допуска смесване на групи и провеждане на общи мероприятия.

Временно са преустановени свижданията в лечебните заведения и социалните институции, както и профилактичните прегледи и имунизациите. Решението е съгласувано с главния държавен здравен инспектор и ще бъде преразглеждано според развитието на ситуацията.

В Бургас градът вече е в предепидемична обстановка. За една седмица са отчетени 356 случая на грип и ОРЗ – над прага за предепидемичен период. Здравните власти уточняват, че решението за обявяване на епидемия не зависи само от броя заболели, а и от заетостта на болничните легла, натовареността на детските отделения и посещаемостта на училищата.

Симптоми, лечение и рискове

Грипът започва внезапно – с много висока температура, силна отпадналост, главоболие, втрисане и болки в мускулите. Човек често не е в състояние да стане от леглото. Медиците подчертават, че самолечението крие сериозни рискове, особено за деца, възрастни хора и пациенти с хронични заболявания.

Антивирусното лечение е най-ефективно, когато се започне навреме и след лекарска преценка. Антибиотици се използват само при доказана бактериална инфекция, а приемът на имуностимуланти по време на остра вирусна инфекция не се препоръчва, тъй като може да доведе до усложнения.

Как да се предпазим и „бабините рецепти“

Здравните специалисти съветват при първи симптоми болните да останат у дома, да ограничат контактите и да потърсят лекар. Препоръчва се носене на маски в градския транспорт и лечебните заведения, редовно проветряване и стриктна лична хигиена.

Като естествена подкрепа за имунитета проф. Кантарджиев препоръчва традиционни храни от българската кухня – кисело зеле, ферментирали зеленчуци, добре узряло бяло саламурено сирене и редовна консумация на кисело мляко. Според специалистите именно тези навици, а не безразборният прием на добавки, могат да помогнат на организма да посрещне по-леко предстоящата грипна вълна.

