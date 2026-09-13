Спешни мерки за пожарите у нас
Тодоров определи като „най-тежка“ ситуацията в община Струмяни
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Тодоров определи като „най-тежка“ ситуацията в община Струмяни
По разпореждане на Главчев през изминалия месец стартира процесът по реорганизация на работата по границите
Русия съобщи, че откриването на щаба нарушава договора "Две плюс четири", сключен при обединението на Германия
Премиерът съобщи, че е сформиран щаб за още по-бърза координация по гасенето на огъня
Щабът на Байдън ще учести публичните му изяви и интервютата
Каза кой е виновен за 3-годишния експеримент в държавата
Ростов на Дон е ключов град за руската инвазия в Украйна
"Вагнер" са спонсорирани от държавата наемници, които действат в интерес на Кремъл
Служителите ми се опитаха да ме свържат с генерал Герасимов, но безуспешно
Това е втората атака с дрон срещу щаба на руския Черноморски флот за по-малко от месец
Ще осигурим газ за хората и бизнеса обеща министър
Правителството взе решение за създаване на работна група
Даниел Митов отговаря за софийския
Той наследява на поста Георги Свиленски
Хората от щаба са за медали, а те ги плюят
Това стана ясно след заседание на Националния ваксинационен щаб
Според него основният проблем, заради който НОЩ е създаден, е свързан с разрешаването на епидемията
Той е против е отварянето на баровете
Дори следващите 2-3 седмици да достигнем високи числа, след това ще започне спад на новозаразените
Над 20 хил. полицаи ще бъдат ангажирани с охраната на парламентарния вот, каза главният секретар Ивайло Иванов