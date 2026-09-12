Ръсел взе полпозишън в Каталуня след силен уикенд
Пилотът на Мерцедес изпревари Люис Хамилтън с 0,064 секунди, а Шарл Льоклер остана десети след катастрофа
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Пилотът на Мерцедес изпревари Люис Хамилтън с 0,064 секунди, а Шарл Льоклер остана десети след катастрофа
Българинът завърши трети в спринта на Каталуня и остава само на три точки от върха във Формула 2
Предлагат да имунизират и в Саграда Фамилия
Мярката влиза в сила от четвъртък, никой няма право да напуска общината
Сепаратистите спечелиха, но едновременно с това загубиха плебисцита за независимост. Това е парадоксалното обобщение на регионалните избори в испанска...
Каталуния избира днес 135 депутати, които ще влязат в състава на местния парламент. Вотът е ключов за страната, защото коалиция от националистически п...
Пресата в Каталуня не пропусна за пореден път да захапе суперзвездата на "Реал" М Кристиано Роналдо. Португалецът заби пет попадения във вратата на "Е...
Мадрид. След седемчасови дебати националният парламент в Мадрид отхвърли петицията за провеждане на референдум за независимостта на Каталуня, съобщи А...
Мадрид. Сепаратистките партии в испанската област Каталуня определиха 9 ноември следващата година като дата за предложен референдум за независимост...
Мадрид. Испанският министър-председател Мариано Рахой отхвърля предложението на каталунския лидер да бъде проведен референдум, на който жителите на...