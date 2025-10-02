Огласиха нов треньор на Ботев Пловдив

Бившият футболисти Тодор Киселичков напусна поста старши треньор на третодивизионния Нефтохимик Бургас и ще продължи кариерата си в Ботев Пловдив.

На официалната си страница "шейховете" потвърдиха, че се разделят с един от известните си кадри, а по информация на БТА Киселичков вече е в Пловдив и ще стане помощник треньор на местния Ботев. Бившият полузащитник влиза в щаба на Иван Цветанов, който остава старши треньор на "жълто-черните". За новия помощник-треньор това е завръщане в Пловдив и на базата в Коматево, като в предишния си период водеше юношите до 19 години.

Тодор Киселичков през миналия сезон водеше отбора на Янтра (Габрово) и постигна най-добрия резултат в последните 30 години, класирайки тима на 5-о място. След това се премести в родния си клуб Нефтохимик, който тъкмо беше влязъл от областната група в Трета лига и успя да стабилизира зелените с доста младия им състав. Вчера той си взе довиждане с футболистите при победата с 3:2 като гост над силния състав на Ямбол 1915.

Цветанов от временен ще се превърне в постоянен вариант за старши треньор след напускането на Николай Киров. Киров приключи при "жълто-черните" след поражение с 1:2 от ЦСКА 1948.

Собственикът на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов лично водеше преговорите с Александър Томаш, последно в ЦСКА. Но разговорите не стигнаха до споразумение заради финансови разминавания в очакванията на двете страни.

