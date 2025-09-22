Спорт

Голям трансфер! Звезда от ШЛ подписа с Ботев Пловдив

22 сеп 25 | 21:12
60
Агенция Стандарт

Ботев Пловдив продължава селекцията си със 17-и нов футболист, съобщиха от клуба. "Канарчетата" се подсилиха със Самуел Калу, който парафира дългосрочен договор с "жълто-черните". 

28-годишният състезател впечатлява със своята визитка. В кариерата си Калу е носил екипите на Уотфорд, Бордо, Гент, Тренчин и Лозана. Фланговият играч има мачове в английската Висша лига и френската Лига 1, както и в Шампионска лига и Лига Европа.

До момента Самуел Калу е записал и 17 срещи за националния отбор на Нигерия, в които е реализирал едно попадение.

 

Агенция Стандарт

