Ботев Пловдив удари Арда и запали битката за Европа

Отборът на Ботев Пловдив постигна важна победа с 2:0 като гост на Арда Кърджали в мач от 31-вия кръг на Първа лига във втората четворка. Успехът дойде след гол на Тодор Неделев и автогол на Мартин Паскалев. С трите точки „канарчетата“ събраха 43 и се доближиха до директните си конкуренти за място в плейофа за Европа.

Неделев отключи мача с класа

Първото полувреме започна предпазливо, като положенията липсваха. Най-чистият шанс преди почивката бе за домакините, но Патрик Луан пропусна от отлична позиция след подаване на Атанас Кабов.

Развръзката дойде в 35-ата минута. Капитанът Неделев изпълни пряк свободен удар от около 27 метра и с прецизен удар над стената не остави шанс на Анатолий Господинов. До края на полувремето Ботев продължи да натиска, а вратарят на Арда трябваше да се намесва решително.

Автогол и контрол след почивката

Втората част започна по мечтан начин за гостите. В 52-рата минута Константинос Балоянис проби по левия фланг и центрира опасно. Чимези Уилямс отправи удар, а в опита си да изчисти топката Паскалев я прати в собствената си мрежа за 2:0.

Ботев контролираше събитията, но Арда не се отказа. В 72-рата минута Даниел Наумов спаси сигурен гол след удар на Уилсън Самаке и запази преднината на своя тим.

Пропуски в края, но мисията изпълнена

В заключителните минути гостите имаха шанс да направят победата още по-изразителна. Трима футболисти на Ботев излязоха сами срещу вратаря, но Карлос Алгара се забави и ударът му бе блокиран.

Въпреки това пловдивчани изпълниха задачата си и взеха ценни три точки, които ги оставят в играта за място в европейските турнири.

