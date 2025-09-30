Сангаре изстреля Левски на върха

Левски победи Ботев Пловдив с минималното 1:0 в отложен мач от шестия кръг на Първа лига, игран на стадион "Христо Ботев".

"Сините" стояха по-добре на терена почти през целия мач, като единственото попадение падна в 75-ата минута, когато Мустафа Сангаре успя да се разпише. Успехът на 26-кратните шампиони можеше да бъде и по-изразителен, след като на два пъти гредата спаси Даниел Наумов.

Така Левски застана на първото място в класирането на първенството с актив от 23 точки, с една повече от втория ЦСКА 1948. Трети е Лудогорец с 21 и мач по-малко. Ботев Пловдив е на 13-а позиция със седем. Толкова имат и останалите отбори на опашката - Добруджа, Септември София и Славия.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com