Официално! Култов треньор поема Ботев Пд

Димитър Димитров – Херо, който е един от най-доказаните български треньори през последните 3 десетилети, ще е треньор на Ботев Пловдив. Това обявиха официално от „жълто-черния“ клуб.

Херо ще застане начело на „канарчетата“ от сакралната за българския футбол дата – 17 ноември, тъй като дотогава специалистът има предварително поети ангажименти и организационни обстоятелства.

Ето какво написаха от пловдивския клуб:

„Официално изявление от ПФК Ботев Пловдив

Привърженици на най-стария футболен клуб в България,

Ръководството на ПФК Ботев Пловдив официално обявява, че нов старши треньор на отбора ще бъде Димитър Димитров – Херо.

Поради предварително поети ангажименти и организационни обстоятелства, подписването на договора и официалното му встъпване в длъжност ще се осъществи на 17 ноември 2025 г.

Димитър Димитров – Херо е един от най-опитните и уважавани български треньори, доказал се както в България, така и на международната сцена.

В своята дългогодишна кариера той е шампион на България с Литекс Ловеч, носител на Купата и Суперкупата на България с Черноморец и Лудогорец, както и бивш селекционер на националния отбор на България.

Под негово ръководство редица отбори постигат най-силните си сезони в историята, а стилът му на работа е символ на дисциплина, тактическа зрялост и силен характер.

Ръководството на клуба вярва, че с опита и авторитета на Херо, както и с подкрепата на жълто-черната общност, Ботев Пловдив ще поеме по пътя на стабилността и възхода.

Очакваме с нетърпение новата страница в историята на нашия клуб.

Само Ботев!

ПФК Ботев Пловдив“.

