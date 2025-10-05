Ето кой поема Ботев Пд

2000 лева са променили решението на Димитър Димитров за треньорския пост в Ботев Пд. Първоначално опитният специалист е отрязал „канарчетата“.

Причината е, че парите, които са му обещавали му се видели малко. Нещата обаче се променили, след като той е провел втори разговор с ръководството на пловдивския клуб. Този път „жълто-черните“ му обещали 2000 лева отгоре на първоначалната заплата.

Така той щял да взема над 10 000 и казал заветното - „да“, пише „Мач Телеграф“. Това обаче ще се случи след Нова година, когато Херо ще стъпи официално в длъжност. Сега той прати в Ботев Тодор Киселичков, който трябва да се опита да прокара идеите му в тандем с Иван Цветанов. Димитров в това време ще гледа отстрани и ще преценява играчите един по един. Както е известно, в момента „жълто-черните“ извършиха една от най-мащабните селекции в Първа лига за всички времена. Преди загубата от Левски на „Колежа“ се появи нов номер 18!

Иначе парите бяха на дъното и на провала в преговорите между Ботев Пд и Александър Томаш. Бившият треньор на ЦСКА бе настоявал за по-добри условия за асистентите си, както и за премии.

