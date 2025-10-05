Легенда се произнесе за ЦСКА и Христо Янев

Бившият футболист и директор на ЦСКА Георги Илиев – Майкъла коментир ситуацията при „червените“. Бизнесменът сподели и очакванията си за предстоящата среща с Лудогорец.

„Мисля, че ЦСКА има силите да вземе нещо от този двубой. Ако Христо Янев уцели състава, това може да се случи. Това е най-големият проблем на отбора от началото на сезона – нито един треньор не можа да нацели точния състав. Убеден съм, че играчите могат много повече от това, което показват. Има 5-6 много качествени футболисти, но те не играят на 100%. И това е вина на треньорите – нямат контрол върху съблекалнята. Там трябва да си авторитет, а не да се оплакваш от играчите, че не давали всичко от себе си. За тези пари, които футболистите взимат, трябва за 90 минути да не спират да тичат. Трябва да размазват всички отбори. А това не се случва. Сега за трети път Христо Янев получава шанс да води ЦСКА. Но той е на нещо като проби за треньор. Ако докаже, че може, ще продължи да води отбора. Това обаче само потвърждава, че няма един голям лидер, освен Томанов. Сега от Враца върнаха и Вангел Вангелов. Той е сериозно момче. За мен в клуба трябва да има личности като Стойчо Младенов и Любо Пенев. Досега тествахме много треньори и ръководители и абсолютно нищо! Този отбор в това състояние не е бил сигурно повече от 40-50 години. Сега отборът трябва да се остави на спокойствие да работи и да се наложи контрол върху съблекалнята. Имаме добри играчи, но някои от тях не играят и на 50% от възможностите си. Срещу Лудогорец се надявам да покажат добро лице и да демонстрират, че знаят какво е ЦСКА. Трябва да докажат, че не са по-слаби от играчите на Лудогорец. Мисля, че и точката ще е успех в този двубой. При този бюджет, който имаме, е срамота ЦСКА да е на това място в класирането. Не чух някой да излезе и да каже, че е направил нещо, че е взел този и този футболист. Само мълчание. Присъствието е едно, а това да поемеш отговорност е съвсем различно. Има си ръководство и то трябва да работи, феновете не бива да се мешат в работата на ръководството и треньорите“, заяви Илиев пред „Мач Телеграф“.

Майкъла коментира и назначението на новия национален селекционер Александър Димитров. „В цял свят се дава шанс на треньора на младежите да поеме първия отбор. Тези играчи всички са минали през него в продължение на години. Той показа, че е добър професионалист и с младежите се класира на няколко пъти на европейски първенства. Това е хубаво, че на Димитров му се дава шанс. Добър ход и на Георги Иванов. Хубаво е за България Сашо да бъде подкрепен от всички“, завърши той.

