Арне Слот : Не се съмнявам в новите играчи!

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот направи обширен коментар на третата поред драматична загуба на отбора.

Ясно е, че това е още една разочароваща загуба. Мач подобен на този с Палас, въпреки че мина напълно различно, защото стилът на двата тима е напълно различен.

Срещу Палас, през първото полувреме Ливърпул не игра добър футбол, но все пак успя да създаде три добри голови положения. Докато днес, Челси имаше само едно положение и го вкара.

Хареса ми, че създадохме повече от достатъчно положения, за да вкараме няколко гола. Имаше период от мача, в който почувствах, че можем да спечелим, защото много пъти бяхме близо до гол.

Излизаш на Стамфорд Бридж, срещу тим с осем контузии на титуляри и си казваш, че може и да е за добро, но те винаги разполагат с добри опции на пейката, с които повлияха на играта.

Колкото повече играят Мохамед Салах и Александър Исак заедно, толкова по-добра връзка ще изграждат помежду си. Мисля, че това се видя през второто полувреме, особено след като се наложи да извадя Ибрахима Конате.

Когато Райън Гравенберх зае мястото ме, започнахме да извеждаме нападателите на много по-обещаващи позиции. Ситуациите следваха една след друга, много повече, отколкото през първото полувреме.

Играеш срещу много добри отбори, за да поддържаш това ниво на постоянство, камоли да надграждаш. Ясно, че през лятото Ливърпул направи големи промени, но играчите пристигнаха в различни моменти. Миналата седмица например, почти не тренирахме.

Въпреки това, смятам за правилно трансфера на тези играчи.

Въпроса относно липсата на острота в Мохамед Салах е доста интересен. Създаде ли той днес много положения, защото не игра през седмицата, или пропусна положенията си, защото е загубил острота, тъй като не бе на терена срещу Галатасарай?

Никога няма да разберем=

Не знам дали е сериозна контузия на Ибрахима Конате, но знам, че накуцваше леко и когато го попитах, каза че е усетил нещо. Всички аларми в мен се задействаха, защото при следващ спринт, не знаеш какво може да се случи.

Вече имах обмислях смяна и знаех, че Райън Гравенберх е доста добър на този пост. Може би е добре, че го извадих рано, вместо да куца по терена.

