Око-Флекс проговори! Първи думи за драматичния трансфер

Новото попълнение на Левски Армстронг Око-Флекс говори пред клубната телевизия, като сподели първите си впечатления и разкри защо е подписал със "сините" и се е разделил с Ботев Пловдив.

"Чувствам се добре, много съм щастлив и развълнуван да съм тук. Това е добра възможност за мен. Готов съм да играя и да се боря за този клуб. Играх срещу всички тимове в България и срещу Левски бе най-трудният мач този сезон. Те са на първо място в класирането, борят се да спечелят титлата и купата. За мен Левски е правилното място. Всички в клуба, както и треньорът ми показаха, че ме искат. Затова съм и тук", започна той.

"Не съм гледал мачовете на Левски в Европа, но знам, че отпаднаха нещастно от АЗ Алкмаар. Но е добре, че отборът се е борил с топ клубове в Европа. Треньорът е амбициозен, аз съм амбициозен, сигурен съм, че целият състав е много амбициозен. Играх срещу тях и няма причина да не се борим и за трите купи. Аз съм тук, за да помогна да преследваме тази цел", продължи Око-Флекс.

"Имах възможността да получа развитие в големите школи като тези на Арсенал, Селтик и Уест Хем. След това направих стъпката към мъжкия футбол в Суонзи и Цюрих, а след това се озовах в Ботев, а сега в Левски. Бил съм на много места, но сега съм фокусиран само върху Левски", добави новото попълнение на Левски.

"Знам, че Левски има най-много фенове. Усетих го на мача с Ботев, те изглеждаха все едно са домакини. Феновете са страхотни и искам само да им кажа, че ще се боря във всеки мач и ще дам 100 процента от себе си, това е моето съобщение. Само Левски!", завърши Армстронг Око-Флекс.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com