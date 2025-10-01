Горчиво завръщане за Моуриньо на "Стамфорд Бридж"

Отборът на Челси победи Бенфика с 1:0 в мач от втория кръг на основната фаза на Шампионската лига.

Единственото попадение в срещата, чийто основен акцент бе завръщането на настощия треньор на "орлите" Жозе Моуриньо на "Стамфорд Бридж", бе автогол на Ричард Риос в 18-ата минута.

Това бе и първи успех за "сините" от Лондон в тазгодишното издание на турнира, след поражението от Байерн Мюнхен в откриващата среща.

За португалците това е втора поредна загуба, като в първия кръг те допуснаха обрат от 2:0 до 2:3 срещу Карабах на "Ещадио да Луш".

