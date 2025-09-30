Реал Мадрид безмилостно разстреля Кайрат

Реал Мадрид разнебити с 5:0 Кайрат Алмани в среща от втория кръг на Шампионската лига и поне с малко успя да се извини на феновете си за срамното падение 2:5 от Атлетико Мадрид преди дни в Ла Лига.

Звездата на "кралете" Килиан Мбапе заби хеттрик (25-ата минута от дузпа, 52-a и 73-ата минута), едно попадение добави Камавинга в 83-ата минута, а Диас се разписа в добавеното време на двубоя.

Срещата изцяло подчерта поляризацията между големите и малките в Шампионската лига, но този път Давид не успя срещу Голиат.

Реал Мадрид тотално доминира в мача, създаде поне половин дузина голови положения, заби пет попадения и в крайта сметка заслужено си взе победата и трите точки.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com